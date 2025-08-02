المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: حماس لا تمانع التخلي عن سلاحها

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن حركة حماس منفتحة على التخلي عن سلاحها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ملتزم بإنهاء حرب غزة.

وأضاف ويتكوف، وفق وسائل إعلام إسرائيلية: "الخطة هي إنهاء الحرب، ويجب تغيير مسار التفاوض إلى مبدأ الكل أو لا شيء".

وأكد: "هدفنا هو استعادة المحتجزين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب وليس إبرام صفقات جزئية، ولا يمكن الحديث عن نصر ما لم يتم تحرير جميع الرهائن".

من جانب آخر، أشار ويتكوف إلى أن هناك جهدا مشتركا من إسرائيل والولايات المتحدة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى غزة.

وكشف المبعوث الأمريكي: "هناك صعوبات ونقص لكن لا يوجد تجويع وبعد أن نفند هذه المزاعم من حماس سنكون قادرين على مواصلة التفاوض لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن".

وزار ويتكوف أمس الجمعة مركز توزيع المساعدات الغذائية في رفح جنوبي قطاع غزة وسط إجراءاتٍ أمنية مشددة، واطلع على الواقع الإنساني وسير توزيع المساعدات في القطاع.

كما التقى ويتكوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، في محاولة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني حيث حذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من حدوث مجاعة.

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