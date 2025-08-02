السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

غرفة العمليات المركزية بحزب الوفد تتابع سير انتخابات الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

أعلن حزب الوفد عن تدشين غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل  يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، وذلك من داخل المقر المركزي للحزب.


وتتشكل الغرفة برئاسة  الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد وعضوية المهندس محمد الزاهد عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب والمستشار صفوت عبد الحميد عضو الهيئة العليا ونقيب المحامين ببورسعيد والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا للوفد والمحاسب جمال شحاتة عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب.

انتخابات مجلس الشيوخ 


بالإضافة إلي صلاح توفيق مدير مكتب رئيس الحزب وأحمد عزت مدير المقر وعلي حسن  مدير شئون العضوية وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي ان الغرفة سوف تتيح كافة المعلومات عن سير العملية الانتخابية ومرشحي الحزب لمن يرغب وسوف تنعقد من الساعه الـ٩ صباحا حتي السابعة مساء على مدار اليومين.

ويتابع المركز الإعلامي للحزب العملية الانتخابية وسير التصويت للقائمة الوطنية التي يشارك فيها الوفد كما يتولى المركز تقديم كافة الدعم الإعلامي لمرشحي الحزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العليا للوفد الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام انتخابات مجلس الشيوخ إنتخابات الشيوخ حزب الوفد

الأكثر قراءة

بعد كشف موعد إرساله للرئاسة، مصير تعديل الإيجار القديم وموقف زيادة الأجرة

بعد ظهور أعمال توسعية بمطار سد النهضة، باحث يكشف حقيقة تحويل إثيوبيا لمجرى النيل

القبض على البلوجر علياء قمرون

القبض على البلوجر مداهم

جدل واسع حول قصة صادمة عن قرض حصل عليه شخص في 1985 وأعاده بعد 40 عامًا (فيديو)

حادث مأسوي ينهي حلم طالب بكلية الشرطة بالشرقية

اعرف الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

زغلول صيام يكتب: هذا أفضل لاعب بتاريخ الكرة المصرية مع احترامي لصلاح والخطيب والعميد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يكشف آلية للتصدي لتجاوزات "التيك توكرز"

هل التربح من التيك توك والسوشيال ميديا حلال؟، عالم أزهري يحسم الجدل

"لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads