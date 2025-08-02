غرفة العمليات المركزية بحزب الوفد تتابع سير انتخابات الشيوخ

أعلن حزب الوفد عن تدشين غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، وذلك من داخل المقر المركزي للحزب.



وتتشكل الغرفة برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد وعضوية المهندس محمد الزاهد عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب والمستشار صفوت عبد الحميد عضو الهيئة العليا ونقيب المحامين ببورسعيد والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا للوفد والمحاسب جمال شحاتة عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب.

انتخابات مجلس الشيوخ



بالإضافة إلي صلاح توفيق مدير مكتب رئيس الحزب وأحمد عزت مدير المقر وعلي حسن مدير شئون العضوية وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي ان الغرفة سوف تتيح كافة المعلومات عن سير العملية الانتخابية ومرشحي الحزب لمن يرغب وسوف تنعقد من الساعه الـ٩ صباحا حتي السابعة مساء على مدار اليومين.

ويتابع المركز الإعلامي للحزب العملية الانتخابية وسير التصويت للقائمة الوطنية التي يشارك فيها الوفد كما يتولى المركز تقديم كافة الدعم الإعلامي لمرشحي الحزب.

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