انطلاق قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات قمة Start لتدريب طلاب وحدات التضامن الاجتماعي في الشركات، والتي تتم بالشراكة والتعاون مع عدد من البنوك والشركات ومؤسسات المجتمع المدني.

ويهدف الحدث توفير فرص تدريبية في الشركات INTERNSHIP، وإطلاق منصة ستارت التي ستكون المنصة الإلكترونية لمشروع الجامعات خلال الفترة المقبلة لتسهيل التواصل مع طلاب الجامعات وتنفيذ برامج تدريبية أون لاين.

ووجه الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الشكر لجميع الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الفعالية، وفريق العمل من الشركة المنظمة لهذا الحدث، وفريق منسقي مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، مشيرًا إلى أن فعالية اليوم هي نتاج لمجهود كبير شهدته الشهور الماضية بين الجهات الشريكة للخروج بهذا الحدث.

وأوضح العقبي أن فعالية اليوم تستهدف فتح قنوات وعرض لاحتياجات سوق العمل الفعلية والمتغيرة، مشيرا إلى وزارة التضامن الاجتماعي معنية بفئات المجتمع خاصة الأولى بالرعاية، وأوضح أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي يستهدف إيجاد نموذج مصغر من الوزارة داخل الجامعة تقدم العديد من الخدمات من دفع المصروفات للأبناء المتعثرين وأبناء تكافل وكرامة وتوفير مترجمى الإشارة وتوفير منح للطلاب، وغيرها من الأنشطة التكافلية.

وأشار المشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات إلى أن المشروع نجح فى تنفيذ ما يزيد على ألف نشاط للعام الجامعي الماضي، وتوفير تدريب وفرص عمل لعدد من طلاب جامعتي سوهاج وأسيوط، وستشهد الفترة المقبلة التوسع فى أنشطة المشروع فى 12 جامعة جديدة.

وأكد العقبي أن رؤية الوزارة بقيادة الدكتورة مايا مرسي تتجه بقوة نحو آليات التمكين الاقتصادي لتكون دعما لقطاع الحماية، لهذا تتجه وحدات التضامن الاجتماعي نحو التمكين الاقتصادي للشباب وتأهيل شباب الجامعات للخروج واختراق سوق العمل وفق المتطلبات المتغيرة من التخصصات والمهارات وبالتعاون والشراكة مع العديد من الشركاء منها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك التعمير والإسكان.

ومن جانبه أعرب عمر البربري الرئيس التنفيذي لشركة (OBM Education) عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ فعالية اليوم، مثمنا ما تقوم به الوزارة نحو إتاحة الفرصة للشباب للدخول لسوق العمل وتنمية مهارته بما يواكب الاحتياج الفعلي للسوق، خاصة مع التطور السريع والهائل فى العديد من مجالات العمل خاصة التكنولوجية

وأعرب عن أمله أن تشهد الايام المقبلة تنفيذ العديد من النسخ للفعالية بالمحافظات المختلفة ويشارك في الفعالية حوالي 100 شركة وبنك ومنظمات المجتمع المدني وشركات ناشئة.

وتم فتح باب الاشتراك في الفعالية وتم تسجيل عدد 12,400طالب وطالبة.

وستتضمن الفعالية إقامة (10) ورش تدريبية للطلاب علي مهارات سوق العمل وكتابة السيرة الذاتية ومهارات وتطوير الذات والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

كما ستشهد مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية مع رواد أعمال وأصحاب تجارب نجاح في المجالات المختلفة، فضلا عن جلسة بعنوان دور المنظمات الدولية في تطوير سوق العمل.

كما تم دعوة " 100" متحدث من مجالات متنوعة لمنح الطلاب المشاركين خبرات وتجارب مهمة في مرحلة الاستعداد لدخول سوق العمل.

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