أسعار ومواصفات سيارات MINI Cooper Convertible موديل 2026

تكتمل طرازات عائلة العلامة البريطانية بإطلاق الطراز MINI Cooper Convertible الجديد كليًّا، بالسوق المصرية، حيث تتوافر MINI Cooper Convertible الأحدث لعام ٢٠٢٦ في مصر بسعر مميّز للغاية يبلغ 3.000.000 جنيّه.

حصلت سيارات ميني Cooper Convertible الجديد لعام ٢٠٢٦ تصميم مختلف في الصادمين الأمامي والخلفي الجديدين، إلى جانب الاستعانة بشبك تهوية محسّن ثماني الأضلاع بلون أسود لامع، ومصابيح دائرية عصرية فئة LED، بخلاف عجلات جديدة تحمل بصمات John Cooper Works قياس ١٧ بوصة.

تتوافر MINI Cooper Convertible الجديدة لعام ٢٠٢٦ في مصر بمحرك وحيد سعة لترين مع شاحن توربيني يولّد ١٦٣ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر، يتّصل هذا المحرك القوي رباعي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية من سبع نسب (ستبترونيك) مع بدّالات يدوية للسرعات على المِقْوَد، وهو قادر على دفع السيارة الرياضية المكشوفة إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة مِن السكون في غضون ٨.٢ ثوان، قبل الوصول إلى سرعة قصوى مقدارها ٢٢٠ كلم/ساعة.

وتتوافر Cooper Convertible الأحدث في مصر بفئة واحدة فقط وهي JCW ذات الطابع الرياضي المميز، علمًا بأنها تأتي بلمسات رياضية حصرية تتضمّن شرائط رياضية على غطاء المحرك باللون الأسود، وضواغط كبح سوداء اللون عليها شعار JCW، وأغطية مرايا جانبية بزوائد سوداء اللون، ناهيك عن عاكس الهواء الخلفي الجديد.



أبرز تجهيزات MINI Cooper Convertible الجديدة كليًّا

أما عن أبرز تجهيزات MINI Cooper Convertible الجديدة كليًّا فهي دون شك سقفها القماشي المتطوّر القابل للطيّ MINI Yours Softtop؛ حيث يُمكن طيّه إما جزئيًا (ليكون أقرب إلى فتحة السقف ( وإما كليًّا في غضون ١٨ ثانية فقط، حتى أثناء القيادة على سرعات تصل إلى ٣٠ كلم/ساعة. وعند طي السقف بالكامل، يمكن طيه بشكل أنيق خلف المقاعد الخلفية، مما يضمن تجربة قيادة ممتعة في الهواء الطلق من دون التضحية بالأناقة أو المساحات العملية.

وتُهيْمن على لوحة القيادة شاشة وسطية مستديرة جديدة فئة OLED قياس ٩.٤ بوصات، مع توافر خاصية عدّاد الدقائق "Always Open Timer" لتتبّع كل دقيقة من تجربة القيادة في الهواء الطلق، إلى جانب أوضاع القيادة الستة المختلفة MINI Experience Modes التي تُلبي الأذواق المختلفة للسائقين والركّاب، وشاشة Head-Up Display لعرض السرعة وبيانات القيادة على الزجاج الأمامي.

ومن بين التجهيزات المميّزة الأخرى، يُمكن ذكر العناصر التصميمية الداخلية الفريدة من نوعها لفئات "John Cooper Works"، ومكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين، والمقاعد الرياضية المكسوة بمزيج مبتكر من القماش وجلود Vescin بلون أسود مميّز، ناهيك عن مِقْوّد JCW المدعم بخاصية التدفئة، والمقاعد الرياضية الخاصة بفئات "John Cooper Works" التي يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًّا، ومقعد السائق فئة Active المزود بخاصية تدليك الظهر، وشاحن المحمول اللاسلكي، والنظام الصوتي المحيطي القوي فئة Harman Kardon بقوة ٣٦٥ واط مع ١٢ سمَّاعة، وغيرها من التجهيزات الفخمة الأخرى.

وبالنسبة لتجهيزات السلامة والأمان للسيارة MINI Cooper Convertible الجديدة كليًّا، فنجدها تضم باقة عريضة مِن الأنظمة الإلكترونية المتطوِّرة وتجهيزات السلامة الرائدة، منها وسائد الهواء الأمامية والجانبية، وباقة أنظمة Active Guard المتقدِّمة، إلى جانب أنظمة التحكُّم الديناميكي بالمكابح (DBC)، والتحكُّم الإلكتروني بالثبات (DSC)، والتحكم في الجر (DTC)، جنبًا إلى جنب مع نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، والإطارات التي تسير بعد انثقابها (Run flat Tires)، ونظام استعادة طاقة الكبح المهدرة، وذلك للمساعدة على التأكد مِن انتباه السائق أثناء القيادة، ومثبّت السرعة مع خاصية الكبح، وغيرها.

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