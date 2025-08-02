تراجع أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2026

سيارات شيري… استقبلت سيارات شيري مطلع أغسطس بتراجع أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2026 وبلغت حجم التراجع نحو 20 ألف جنيه، ما يساهم في تنشيط مبيعات السيارات خلال موسم الصيف.



أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات شيري أريزو 5 موديل 2026 خلال شهر أغسطس وهي:-



يصل سعر الفئة الأولى 655 ألف جنيه بدلًا من 675 ألفً سابق



يصل سعر الفئة الثانية 705 آلاف جنيه بدلًا من 725 ألف.

يصل الفئة الثالثة 735 ألف جنيه بدلًا من 755 ألف جنيه.

مواصفات سيارات شيري أريزو 5 موديل 2026



مواصفات محرك شيري أريزو 5 موديل 2026، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات السلامة والأمان لسيارات شيري

2 وسادة هوائية

– نظام فرامل مانع للانزلاق ABS

– توزيع إلكتروني للفرامل EBD

– مثبت سرعة

– حساسات ركن خلفية

– كاميرا خلفية

– نظام إيموبليزر ضد السرقة

– أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX

مصابيح أمامية وخلفية هالوجين

– إضاءة نهارية LED

– مرايات جانبية كهربائية

– جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى

– قفل مركزي

– عجلة قيادة متعددة الوظائف

– تكييف هواء

– إمكانية طي المقاعد الخلفية

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