الجمعة 01 أغسطس 2025
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ببئر العبد

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

شهد الطريق الدولي الساحلي في محافظة شمال سيناء إصابة 3 أشخاص، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد قرية الروضة باتجاه مدينة بئر العبد، دون وقوع وفيات.

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم إخلاء المصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي.

وأسفر الحادث عن إصابة مصطفى طلب سلامة (21 عامًا) – مقيم بقرية الروضة، يعاني من اشتباه كسربالفقرات العنقية واشتباه نزيف داخلي، مع اضطراب بدرجة الوعي.


 

أيمن حرب سليمان (22 عامًا) – مقيم بالروضة، مصاب بـ جرح قطعي في الرأس بطول 5 سم، واشتباه مابعد الارتجاج وسحجات بالظهر. حالته العامة مستقرة.
 

أحمد سليمان حرب (18 عامًا) – مقيم بالروضة، يعاني من اضطراب شديد بالوعي واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وُصفت حالته بالحرجة.
 

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تم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد التخصصي وتجرى حاليًا متابعة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، في حين بدأت الجهات المختصة التحقيق في أسباب وقوع الحادث.

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