السبت 02 أغسطس 2025
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: 900 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، أن 900 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، وسط حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية المستمرة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 

قالت مصادر طبية بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم السبت: إن طفلًا جديدًا توفي بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.

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استشهاد 30 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

وأكدت مصادر طبية، منذ أيام وفاة 8 فلسطينيين بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، ما رفع إجمالي للوفيات إلى 162، بينهم 92 طفلًا، إثر تسجيل وفاة آخرين في الساعات الـ 24 الماضية.

 

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غزة وزارة الصحة الفلسطينية ضحايا العدوان الإسرائيلي

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