في طريقه لإتمام التعاقد، تفاصيل عرض لانس الفرنسي لضم سعود عبد الحميد

يستعد سعود عبد الحميد لاعب روما الإيطالي، للانضمام خلال الساعات القادمة إلى لانس الفرنسي.

وذكرت صحيفة فوت ميركاتو أن سعود عبد الحميد من المنتظر أن يصل خلال الساعات المقبلة إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية اخيرة تمهيدًا لإتمام الصفقة.

واكدت أن الاتفاق تم بين روما ولانس على إعارة اللاعب مع خيار شراء تتراوح قيمته بين 2 و3 ملايين يورو.

فيما كشفت تقارير أن سعود عبد الحميد اجتاز الكشف الطبي المبدئي من أجل التمهيد للانضمام لفريق لانس الفرنسي.

وأكد أن اللاعب سيذهب على سبيل الإعارة مع وجود خيار غير إلزامي بالشراء مستقبلًا.

وكان قد ارتبط سعود بالعودة إلى دوري روشن من خلال الانتقال إلى صفوف النصر السعودي.

ويرغب نادي النصر من خلال مدربه جورجي جيسوس في ضم اللاعب إلا أن هناك رغبة من اللاعب للاستمرار في أوروبا.

وكان سعود عبد الحميد قد انضم إلى صفوف روما في بداية الموسم الماضي، لكنه لم ينجح في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية، ما دفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة.

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