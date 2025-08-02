في عيد ميلاده الـ 43، وائل رياض من موهبة كروية لمدرب واعد

يحتفل وائل رياض شيتوس، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ43.

وائل رياض من مواليد 2 أغسطس عام 1982، وانضم وائل رياض لصفوف ناشئي الأحمر في موسم 98 /1999.

وتم قيده بالفريق الأول في موسم 2003/ 2004، وكانت مشاركته الأولى مع الفريق الأول أمام فريق سكة حديد سوهاج في مسابقة الدوري الممتاز موسم 2000/ 2001، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية.

ولمع وائل شيتوس في بطولة كأس العالم للشباب والتى استضافتها الأرجنتين فى 2001 وحقق خلالها الميدالية البرونزية، ومن بعدها البطولة الفرانكوفونية تحت القيادة الفنية لشوقى غريب.

الإصابات المتتالية لشيتوس أدت لابتعاده عن الأهلي ليلعب بعدها لأندية حرس الحدود والاتصالات والجونة بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.



وائل رياض اتجه للعمل الإعلامى بعد الاعتزال ثم فضل بعد ذلك التدريب، حيث تواجد في وقت سابق مدربا لمنتخب مصر الأولمبي وحصل معهم على كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر خلال نوفمبر 2019، والتأهل لأولمبياد طوكيو التى ودعها بالخسارة من البرازيل بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة.



ويملك وائل رياض مسيرة تدريبية مميزة، حيث كان يقود منتخب الشباب 2005 قبل أن تستند المهمة للبرازيلي ميكالي، وبعد رحيل الأخير تولى المنتخب أسامة نبيه، ليتم إسناد منتخب 2007 له.

وقدم وائل رياض أهم وأبرز المواهب المصرية في منتخب 2005، والتي نالت استحسان الجماهير.

واشتهر وائل رياض بلقب سيمونى العرب، على الرغم من أن كرة القدم لم تمنحه حقه لاعبًا رغم موهبته العالية وذلك بسبب الإصابات المتتالية إلا أنه يسعى لتحقيق الإنجازات في مجال التدريب.



وتزوج وائل رياض شيتوس من ابنة الراحل ثابت البطل حارس مرمى الأهلى فى السبعينيات والثمانينيات، ومدير الكرة بالفريق الأول لسنوات طويلة.

ويأمل وائل رياض مع منتخب 2007 في مواصلة نجاحاته التدريبية واكتشاف أهم المواهب بالكرة المصرية.

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