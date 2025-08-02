السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

قرارات عاجلة من النيابة في مقتل أسرة كاملة على يد عامل بواحة سيوة

قرارات عاجل من النيابة
قرارات عاجل من النيابة في حادث واحة سيوة

 شهدت قرية المراقي التابعة لواحة سيوة بمحافظة مطروح، جريمة قتل بشعة ارتكبها عامل زراعي يعمل لدى إحدى الأسر، حيث أقدم على إنهاء حياة رب الأسرة وزوجته واثنتين من بناتهما داخل منزلهم، في واقعة صادمة هزّت مشاعر أهالي المنطقة، ودارت دوافعها حول السرقة. 

 

المجني عليهم.. أسرة مسالمة لم تسلم من الغدر

 المجني عليهم هم موسى عبد الوهاب، 52 عامًا، يعمل فلاحًا ويُعرف بحُسن الخلق بين جيرانه، وزوجته، واثنتان من بناتهما، فيما نجا الابن الأكبر يحيى، 25 عامًا، بعد إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى مرسى مطروح العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 

التحريات تكشف الجاني.. عامل زراعي خان الأمانة

 وأسفرت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عن أن مرتكب الجريمة هو عامل زراعي يعمل لدى الضحية، وكان يتردد على المنزل بشكل مستمر وتبين أنه نفّذ جريمته بغرض السرقة، مستغلًا ثقة الأسرة فيه، قبل أن يُقدم على قتلهم واحدًا تلو الآخر بدم بارد.

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جهود النيابة والطب الشرعي

وقررت نيابة سيوة العامة التحفظ على جثامين الضحايا داخل مشرحة مستشفى سيوة المركزي، لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على المتهم وعرضه على الطب النفسي لبيان مدى اتزانه وقت ارتكاب الجريمة.

ويخضع الناجي الوحيد من الجريمة المروعة للعلاج الطبي فيما ينتظر رجال المباحث استقرار حالته الصحية لسؤالك حول الحادث.

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