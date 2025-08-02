تعرف على طرق استلام البطاقات المجددة من البنك الأهلي

يتسائل العديد من عملاء البنك الأهلى عن طريقة استلام البطاقات الائتمانية المجددة.

وقال مسئولون البنك الاهلي إنه فيما يخص عملاء بطاقات الائتمان يتم إرسال البطاقات من خلال شركة البريد على العنوان الخاص والمسجل لدى البنك.

وعملاء بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدما يتطلب زيارة الفرع مُصدِر البطاقة وفي حالة الرغبة في استلام البطاقة من فرع آخر يتم زيارة أقرب فرع لتقديم طلب بذلك.



ومن جانب آخر تتيح خدمة الأهلي نت، الأهلي موبايل للعميل القيام ببعض الخدمات المصرفية إلكترونيا، على سبيل المثال وليس الحصر (فتح الحسابات، شراء الشهادات/ربط الودائع لأجل، واسترداد الشهادات/كسر الودائع لأجل).

خدمات الأهلي نت للعملاء

كما تضم قائمة خدمات الأهلي نت للعملاء الاطلاع على كشوف الحسابات، وسداد البطاقات الائتمانية، والتحويل بين حسابات العميل، والتحويل خارج حسابات العميل بالعملة المحلية.

وأجرى البنك الأهلي تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل، والتي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

البنك الأهلي نت

وتتيح تعديلات البنك الأهلي المصري الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من أي مكان وفي أي وقت.

خدمات البنك الأهلي نت

١- الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

٢- تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

٣- استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

٤- إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

٥- تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٦- تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٧- الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

٨- خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

٩- خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

١٠- طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF).

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