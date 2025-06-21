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رياضة

هاري كين يتحدى معوقات كأس العالم للأندية: هدفنا اللقب

كين
كين

تحدث هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني عن فرص فريقه في الفوز بلقب كأس العالم للأندية بعد حسم التأهل إلى الدور الثاني عقب الفوز على بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف.

وسجل هاري كين لمصلحة بايرن في الدقيقة 18، غير أن ميجيل ميرينتييل منح التعادل لبوكا جونيورز في الدقيقة 66، قبل أن يواصل نجم منتخب إنجلترا تألقه ويهدي الهدف الثاني لزميله الفرنسي مايكل أوليز في الدقيقة 84.

وارتفع رصيد بايرن، الذي افتتح مشواره بالبطولة بانتصار كاسح 10-0 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، إلى 6 نقاط، في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بنفيكا البرتغالي.

في المقابل، توقف رصيد بوكا، الذي تعادل 2-2 مع بنفيكا في الجولة الافتتاحية، عند نقطة وحيدة، ليظل في المركز الثالث، ويتأزم موقفه بشدة في الصعود للأدوار الإقصائية، قبل لقائه مع أوكلاند سيتي، متذيل الترتيب، بلا نقاط في الجولة الأخيرة.

كين يتحدى الصعوبات

وقال هاري كين عقب المباراة: "كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا، كنا ندرك أيضا أننا قادمون إلى بيئة غير معتادة، في ظل طقس حار، كان الأمر صعبا".

شدد كين: “إنها بطولة ضخمة. نلعب ضد أفضل فرق العالم. يتعين علينا فقط أن ننافس بأعلى مستوى، وسنكون قادرين على الفوز على معظم الفرق التي نواجهها”.

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