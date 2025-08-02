الزمالك: لن نخوض وديات أخرى قبل لقاء سيراميكا

اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالمباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخرًا في معسكر العاصمة الإدارية والتي أختتمت بالأمس بـ لقاء ودي أمام بروكسي.

وأكد الجهاز الفني، أن الفريق لن يخوض أي وديات أخرى قبل لقاء الفريق المقبل أمام سيراميكا كليوباترا في أولي مباريات بطولة الدوري والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة.

ثنائي بيراميدز

في الوقت الذي كشف فيه مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات مفاوضات النادي مع إدارة بيراميدز لضم الثنائي الفريق محمود صابر وزالاكا لضمهما للفريق الأبيض في الموسم الكروي الجديد.

وقال المصدر: حتى الآن المفاوضات متجمدة بسبب تمسك إدارة بيراميدز بعدم بيع الثنائي والترحيب بإعارتهما فقط، وهو ما يرفض حاليًا المسئولين في نادي الزمالك وتمسكهم بالشراء وليس الاستعارة.

خسارة الزمالك من بروكسي

وعلى جانب آخر، انتهت المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس الجمعة بين الزمالك وبروكسي على ملعب نادي النا دي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بخسارة الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

تقدم بروكسي في الدقيقة السادسة وتعادل عبد الحميد معالي للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف بروكسي الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تجربة مجموعة أخرى من اللاعبين فى ودية بروكسي بالأمس، بعد مشاركة مجموعة أخرى في مباراة الأمس أمام غزل المحلة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.



وكان الزمالك خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق الذي أقيم في العاصمة الإدارية، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بهدف دون رد.

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