السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

بعقد 7 سنوات.. نجم أياكس يقترب من التوقيع لتشيلسي

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

نجح  جوريل هاتو، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، في اجتياز الاختبار الطبي في تشيلسي استعدادا للانضمام للفريق الانجليزي في الموسم الجديد 2025-2026.

جوريل هاتو لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي،فيتو
جوريل هاتو لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي،فيتو


ووفقًا لما قاله فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن جوريل هاتو مدافع أياكس أنهى الفحوصات الطبية مع تشيلسي، ووقع على عقد طويل الأمد يمتد حتى 30 يونيو 2032.

وأنهى تشيلسي كافة الشروط الشخصية مع جوريل هاتو على ارتداء قميص النادي اللندني لمدة 7 سنوات.

ويعد جوريل هاتو، صاحب الـ19 عامًا، أحد أهم الركائز الدفاعية لفريق أياكس أمستردام الهولندي الموسم الماضي، حيث شارك فى 50 مباراة بكافة المسابقات وأحرز 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

 

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جوريل هاتو أياكس أمستردام الهولندي أياكس أمستردام أياكس شبكة سكاي سبورتس فابريزيو رومانو

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