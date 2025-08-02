سفيرة مصر بالبرازيل: عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ جرت في أجواء إيجابية

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، قال السفيرة مي طه خليل، سفيرة مصر لدى البرازيل: إن عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمقر البعثة الدبلوماسية المصرية في برازيليا جرت في أجواء إيجابية اتسمت بروح وطنية عالية، وانتماء صادق من أبناء الجالية المصرية، وهو ما يعكس حرصهم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025

وأضافت السفيرة مي طه: إن العملية الانتخابية سارت بسلاسة وانتظام دون أي عوائق، وسط التزام تام بالإجراءات القانونية والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشادت السفيرة مي طه بوعي المصريين في الخارج وحرصهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها من أبرز مكاسب العقد الأخير، مؤكدة اهتمام الجالية المصرية في البرازيل بدعم المسار الديمقراطي والمساهمة في رسم مستقبل الوطن.

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