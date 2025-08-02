السبت 02 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

رحمة حسن: قلبي مكسور وشعري بيقع كل يوم من سنتين

رحمة حسن
رحمة حسن

كشفت الفنانة رحمة حسن، عن أنها تعاني في الفترة الحالية من حالة نفسية سيئة، ينتج عنها معاناتها من سقوط شعرها.

 

ونشرت رحمة حسن صورة لشعرها عبر حسابها بموقع انستجرام، معلقة: ده شكل شعري.. كل يوم بقالي سنتين، صحتي الجسدية كويسة الحمد لله، لكن قلبي مكسور وبعاني من التوتر والقلق طول الوقت، لدرجة مش عايزة أعمل أي حاجة بسبب ده.

 

وتابعت رحمة حسن: محدش عنده فكرة قد إيه أنا تعبانة.. وعمري ما ببين، بس حبيت أشارككم ده.. ومش همسح البوست لحد ما أكون كويسة.

رحمة حسن

يذكر أن رحمة حسن هي ممثلة مصرية شاركت في العديد من الأعمال الفنية، السينمائية والدرامية، ولكنها اختفت عن الأضواء لفترة طويلة، تمتد حتى الآن، حيث يعد مسلسل إيجار قديم آخر عمل شاركت به رحمة حسن، والذي عرض في عام 2022، وضم كل من الفنان شريف منير، حازم سمير، بسمة داود، إلهام وجدي، رانيا عبد المنصف، أحمد أبو زيد، ميمي جمال، وآخرون، والعمل من إخراج طارق رفعت. 

 

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حالة نفسية سيئة الفترة الحالية الفنانة رحمة حسن التوتر والقلق رحمة حسن

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