انتخابات مجلس الشيوخ.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع انتظام فتح لجان الاقتراع بالبعثات الدبلوماسية

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات فتح اللجان الانتخابية بمقار البعثات والسفارات الدبلوماسية على مستوى دول العالم من خلال تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك للاطمئنان على انتظام عمل اللجان الانتخابية، وبدء التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح لجان الاقتراع المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة، وانتظام عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيدي للهيئة الوطنية للانتخابات أن أول لجنة انتخابية سيتم غلق باب التصويت فيها داخل دولة نيوزيلندا في تمام الثانية عشر ظهر اليوم، لتبدأ بعدها عملية الفرز والحصر العددي، على أن يتم غلق لجان الاقتراع تباعا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وكانت عملية التصويت بالخارج قد انطلقت امس الجمعة، وتستمر على مدار يومين، وسط تنظيم محكم وإجراءات احترازية مُشددة، وتحت إشراف أعضاء البعثات الدبلوماسية وبمتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبنهاية اليوم الأول من التصويت أعلن رئيس اللجنة ختام الاقتراع بحضور ممثلي المرشحين ويُغلق الصناديق وأوراق الاقتراع في مظاريف مؤمنة، ويُثبت ذلك بمحضر الإجراءات، على أن يُستأنف العمل في اليوم الثاني بعد التأكد من سلامة المقر والصناديق والمظاريف

وتبدأ عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل مقر اللجنة أو في محيطها في توقيت الغلق بالإدلاء بأصواتهم وفقًا للقواعد المنظمة.

وتُجرى الانتخابات في الخارج في 136 مقرًا انتخابيًا موزعًا على 121 سفارة وقنصلية مصرية حول العالم، وسط متابعة من غرفة العمليات المركزية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتابع لحظيًا سير التصويت وتلقي الشكاوى والتقارير الواردة من لجان الاقتراع بالخارج.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المصريين بالخارج

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.. .

ويجرى التصويت داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويجب على كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ولا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتتولى الإشراف على الانتخابات لجان مكوّنة من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتي الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردي ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقًا لدائرته الانتخابية وممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة وتاريخ الانتخاب، وينتحي الناخب جانبًا لإبداء رأيه بسرية، ويضع كل بطاقة في الصندوق المخصص لها ويوقع أمام اسمه أو يبصم بإبهامه، ويوقع أمين اللجنة أيضًا في الخانة المخصصة له.

وفي حالة الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتعذر عليه إبداء رأيه بنفسه، يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقتين ويُسجل ذلك في كشف الناخبين. وفي حالة المرأة المنتقبة يتولى التأكد من شخصيتها إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وإن رفضت لا يُسمح لها بالتصويت ويُثبت ذلك بالمحضر.

ويحق لكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج بشرط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين. ويُبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من موعد الاقتراع بأسماء ممثليه واللجان الانتخابية المراد تعيينهم بها، وتقوم الهيئة بإخطار وزارة الخارجية بهذه الأسماء لإبلاغ البعثات المعنية بها، وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الموعد المحدد حتى في حال غياب مندوبي المرشحين.

تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات يُثبت فيه جميع الإجراءات المتبعة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر رئيس اللجنة وأمينها. كما يُحرر أمين اللجنة كشفًا بأسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وأرقامهم القومية ودائرتهم الانتخابية، وذلك بعد التأكد من قيدهم بقاعدة بيانات الناخبين

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