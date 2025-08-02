السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي وتزييف شهادات ملاحة بحرية

حبس متهم
حبس متهم

 أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس  7 أشخاص – أحدهم له معلومات جنائية – لقيامهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص داخل دائرة قسم شرطة دار السلام، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات. 

النصب على المواطنين

وادعى المتهمون قدرتهم على منح شهادات ودبلومات دراسية معتمدة في مجال الملاحة البحرية مقابل مبالغ مالية، رغم أن الكيان غير مرخص وأن الشهادات مزيفة ولا أساس لها من الصحة. 

 منح شهادات فى الملاحة البحرية

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن رجال الشرطة من  مقر الكيان الوهمي وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على عدد من الشهادات والكارنيهات المزورة، 4 صواعق كهربائية، وأجهزة طباعة متطورة كانت تُستخدم لإعداد الوثائق المزيفة. 

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة. 

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