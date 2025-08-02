مقتل نجار داخل منزله بدسوق بعد دفاعه عن ابنتيه والنيابة تأمر بتشريح الجثة

لقى نجار خمسيني مقتله، بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، متأثرًا بطعنة نافذة في البطن، سددها له ثلاثة شباب، بينهم شقيقان، عقب مشادة تجددت إثر تعرضهم لابنتيه، ما دفعه للدفاع عنهما داخل منزله.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول أحمد رأفت إبراهيم، 50 عامًا، نجار ومقيم بشارع الجيش بدائرة قسم بندر دسوق، إلى مستشفى دسوق العام مصابًا بطعنة نافذة بالبطن، وتوفى أثناء محاولة إنقاذه.

على الفور انتقل فريق من ضباط المباحث إلى المستشفى، وبسؤال أسرته، وجهوا الاتهام إلى كل من "محمد.ش.ش" 18 عامًا، وشقيقه "رحيم" 17 عامًا، و"إبراهيم.ا.ا.م.ا" 20 عامًا، وجميعهم يعملون بائعي أسماك، بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض داخل منزله بحي الكِشلة بعد تجدد الخلافات.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن المجني عليه أصيب بجرح نافذ بالبطن من الجهة اليسرى أدى إلى نزيف داخلي حاد تسبب في الوفاة.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلاف سابق بين المجني عليه والمتهمين الثلاثة، بسبب تعرض اثنين منهم لابنتيه، وأن محاولات للصلح كانت قد جرت في جلسة عرفية، لكنها باءت بالفشل، لتتجدد الواقعة باعتداء داخل منزله.

وجّهت مباحث كفر الشيخ بتكثيف الجهود لضبط المتهمين الثلاثة، بعد التأكد من صحة الاتهامات الموجهة إليهم.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بناءً على قرار النيابة العامة، لانتداب الطب الشرعي وتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة بدقة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

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