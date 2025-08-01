اللبنانية كلو كتيلي تبدع في مشاركتها الأولى بمهرجان العلمين الجديدة (صور)

بدأت أولى فقرات حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة بالدي جي ومنسقة الموسيقى كلو كتيلي التي تعد واحدة من أبرز منسقي الموسيقى في الشرق الأوسط.

حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

وتألقت “كلو” خلال مشاركتها الأولى بمهرجان العلمين الجديدة باللعب بالموسيقى لعدد كبير من الأغاني ومنها حلوة يا بلدي وسيدي منصور يا بابا وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كلو كتيلي تعد واحدة من أبرز نجوم منسقي الموسيقى في الشرق الأوسط ومعروفة باللعب بمزيكا الهويس والالديب هويس وعدد من الألحان.

وكان النجم عمرو دياب طرح كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جنا من ألبومه الجديد "ابتدينا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تم تصوير الكليب في الساحل الشمالي تحت إشراف المخرج الكبير طارق العريان، في أجواء صيفية وبدأت جنا الغناء ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات مبهجة.

أغنية خطفوني

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

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