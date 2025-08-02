السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

اليوم، محاكمة 22 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميًّا بـ"الهيكل الإدارى للإخوان".


محاكمة 22 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان

وذكر أمر الإحالة أولًا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدارى للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.


ثانًيا: المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

 

ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمليات إجرامية.

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