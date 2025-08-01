الجمعة 01 أغسطس 2025
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صحة ومرأة

9 طرق طبيعية للتغلب على الإرهاق والكسل وتجديد الطاقة

الكسل والخمول، فيتو
الكسل والخمول، فيتو

يشعر العديد من الاشخاص بالكسل والإرهاق في منتص اليوم أو فيما يعرف بوقت القيلولة، وقد يسارع بعض الاشخاص لتناول الحلوي أو للقهوة ومشروبات الطاقة، ولكن برغم أن السكريات وكافيين قد تمنح دفعات من الطاقة الفورية إلا أن تأثيرها لا يدم إلا لفترات من الوقت، وسرعان ما يشعر الشخص بالخمول والتعب أكثر من ذي قبل.

وفيما يلي 9 حلول فعالة وطبيعية تمنح شعورًا بـالنشاط والانتعاش وتحارب الخمول والإرهاق:

تناول وجبة إفطار مغذية

الأشخاص الذين يحرصون على تناول وجبة الإفطار يوميًا يشعرون بتعب وإجهاد أقل، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

اختر الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان، فهي تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول وتمنع انخفاض طاقة بسبب الجوع.

ممارس اليوجا

أظهرت بعض الدراسات أن اليوجا، التي تجمع بين الوضعيات الجسدية والتنفس العميق، تُعد وسيلة فعّالة لمكافحة الإرهاق.

الغناء

الغناء يمنح شعورًا بالبهجة ويُقلل من هرمونات التوتر في الجسم، ينصح بالغناء بصوت عالٍ، سواء في المنزل أو في السيارة.

اشرب الماء بانتظام

قد يكون الجفاف هو السبب وراء الشعور بالتعب، شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، فالمشي إلى مبرد الماء أو الثلاجة لتجديد الزجاجة يساعد أيضًا على الحركة والنشاط.

تناول المكسرات

اللوز والفول السوداني غنيان بالمغنيسيوم وحمض الفوليك، وهما من العناصر الغذائية الضرورية لإنتاج الطاقة. قد يكون نقص هذه العناصر سببًا في الشعور بالإرهاق.

استنشق رائحة القرفة أو النعناع 

يُعتقد أن رائحة القرفة العطرية تُقلل من التعب وتزيد من اليقظة. يُعتبر النعناع أيضًا من الروائح التي تساعد على مكافحة الخمول.

ممارس الرياضة

تُعد التمارين الرياضية معززًا طبيعيًا للطاقة، حيث إنها تُزيد من تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسمن من المهم تخصيص 10 دقائق فقط للحركة خلال اليوم للحفاظ على مستويات الطاقة.

تعرض لأشعة الشمس

قضاء بضع دقائق في الخارج تحت أشعة الشمس يُحسّن من المزاج، ويقوي الذاكرة، ويزيد من الثقة بالنفس. إذا لم يستطع الشخص الخروج، فمن المهم فتح الستائر للسماح للنور بالدخول.

تناول وجبة خفيفة صحية

عندما ينخفض مستوى السكر في الدم، يُصبح العقل مشوشًا، وتناول وجبة خفيفة تجمع بين البروتين والكربوهيدرات بطيئة الاحتراق، مثل الموز مع زبدة الفول السوداني، للحفاظ على مستويات السكر في الدم لفترة أطول.

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الكسل والإرهاق الخمول 9 حلول فعالة وطبيعية تمنح شعور ا بالنشاط الارهاق النشاط

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