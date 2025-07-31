تشكيل المصري أمام هلال مساكن في وديته الأخيرة بمعسكر تونس

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه أمام هلال مساكن أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري التونسي بوديته الأخيرة بمعسكره في تونس.

تشكيل المصري أمام هلال مساكن بوديته الأخيرة بمعسكر تونس

عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد، خالد صبحي، أحمد أيمن منصور، حسن علي لخط الظهر، مصطفى أبو الخير، عمر الساعي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كريم بامبو.

موعد مباراة المصري وخلال مساكن

ويلتقي فريق النادي المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي وفريق هلال مساكن في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس بتوقيت تونس العاصمة - السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وأدى المصري مرانه مساء أمس الأربعاء، على أحد ملاعب مدينة سوسة التونسية ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد.



الجدير بالذكر أن تلك المباراة تعد هي الرابعة والأخيرة للمصري في معسكره الإعدادي المغلق المقام حاليًا بتونس، حيث سبق للفريق خوض ثلاث مباريات، كانت الأولى أمام الصفاقسي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فيما جمعته المباراة الثانية بنظيره فريق النجم الساحلي وهي التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، بينما نجح أبناء بورسعيد في الفوز بمباراتهم الثالثة على الترجي بهدف نظيف.

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