الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

نحيل وعظامه بارزة، القسام تنشر لقطات لأسير إسرائيلي بغزة وتوجه رسالة للاحتلال (فيديو)

الأسير الإسرائيلي،
الأسير الإسرائيلي، فيتو

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو لآثار الجوع الظاهرة على أسير إسرائيلي لديها، مبرزة تأثير الجوع والحصار على أطفال غزة.

وعرضت كتائب القسام مقطع فيديو بعنوان ترجم إلى العبرية والإنجليزية: "قررت حكومة الاحتلال تجويعهم".

                       

تأثير الجوع والحصار على أطفال غزة

وظهر في مقطع الفيديو أسير إسرائيلي "كان ينتظر أن يخرج بصفقة"، نحيل وعظامه بارزة من شح الطعام، مع لقطات تبين أطفال غزة الرضّع وهم بحالة يرثى لها من الجوع ونقص الغذاء، وتصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقول فيها إن ما يجب إرساله إلى غزة في المرحلة المقبلة هي القنابل، بالإضافة إلى تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء فيها: "إتاحة الحد الأدنى من المساعدات".

وجاء في فيديو القسام عن الأسرى الإسرائيليين: "يأكلون مما نأكل.. ويشربون مما نشرب".

 

 

 

المجاعة في غزة من صنع الإنسان بالكامل

جدير بالذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" أكدت أن "المجاعة في غزة من صنع الإنسان بالكامل"، مشددة على "ضرورة السماح للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، بأداء عملها حتى تصل المساعدات بأمان إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، بما في ذلك مليون طفل جائع".

كما لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن قوات الاحتلال "أقامت نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات في غزة وحولت هذه العملية إلى حمام دم ومصيدة للموت".

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