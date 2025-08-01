وزير الخارجية بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بواشنطن: المشاركة واجب وطني (صور)

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اللجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية في واشنطن، حيث كان أول من أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ صباح يوم الجمعة الأول من أغسطس ٢٠٢٥ بمقر السفارة، وذلك في أول أيام التصويت للمصريين بالخارج يومى ١ و٢ أغسطس ٢٠٢٥.

وأكد الوزير عبد العاطي عقب الإدلاء بصوته بأن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني وشركاء في بناء المستقبل.



وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق القائم بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج والجهود التى تبذل من أجل توفير المناخ الملائم لإجراء التصويت بالخارج بكل يسر وانتظام، مؤكدًا جاهزية البعثات المصرية في الخارج لاستقبال المواطنين المصريين طوال يومي التصويت، وتقديم الدعم اللازم لضمان سلاسة العملية الانتخابية.



وحث وزير الخارجية المواطنين المصريين بالخارج ممارسة حقهم الدستورى واختيار المرشحين الذين يرغبون في التصويت لهم بالانتخابات، مؤكدا على أن جميع السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج على أتم الاستعداد لاستقبالهم.

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