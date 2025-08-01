الشوكولاتة الداكنة تحمي القلب وتحسن وظائف الدماغ

تُعد الشوكولاتة الداكنة من أروع متع الحياة، لكن فوائدها قد تتجاوز مجرد المتعة، لتشمل تحسين صحة القلب والمزاج، وغيرها من المزايا الصحية المذهلة.

وعند مقارنتها بأنواع الشوكولاتة الأخرى، تتفوق الشوكولاتة الداكنة بوضوح من حيث الفائدة، فالشوكولاتة الداكنة تحتوي على سكر ودهون مضافة أقل من الشوكولاتة بالحليب أو الشوكولاتة البيضاء، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

تكمن الفروقات الأساسية بين الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة بالحليب في نسبة مواد الكاكاو الصلبة، وهي المكون الأساسي الذي يحدد القيمة الغذائية لكل نوع، فتحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة تتراوح بين 50% و90% من مواد الكاكاو الصلبة، في حين تتراوح هذه النسبة في الشوكولاتة بالحليب بين 10% و50%.

وبفضل هذه النسبة العالية من الكاكاو، تتميز الشوكولاتة الداكنة بقيمتها الغذائية الغنية، حيث يحتوي الـ 28 جرام من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة 70% إلى 85% من الكاكاو على حوالي 170 سعرة حرارية، و12.1 جرامًا من الدهون، و6.8 جرامًا فقط من السكر، كما أنها غنية بالألياف، ومعادن أساسية مثل الحديد، والمغنيسيوم، والزنك، والنحاس، والفوسفور.

الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة

بالإضافة إلى كونها خيارًا أفضل من الأنواع الأخرى، تقدم الشوكولاتة الداكنة مجموعة من الفوائد الصحية المهمة:

حماية القلب: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كمية من مادة الفلافانول (وهي نوع من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة) أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات من الشوكولاتة بالحليب، وتعمل هذه المركبات على تحسين إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يعمل على إرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما قد يساهم في خفض ضغط الدم والحماية من أمراض القلب، كما تشير الأبحاث إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تساهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يحمي الشرايين من تراكم اللويحات.

تحسين وظائف الدماغ: يمكن لمركبات الفلافانول والكافيين الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أن تساهم في تحسين الانتباه، والذاكرة، والقدرة على التعلم، وذلك بفضل تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

وقد أشارت بعض الأبحاث إلى أنها قد تساعد في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر وباركنسون.

المساعدة في إدارة مرض السكري: على الرغم من الحاجة إلى المزيد من الدراسات، فقد وُجد أن الشوكولاتة الداكنة قد تزيد من حساسية الجسم للأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على سكر أقل بشكل عام مقارنةً بالأنواع الأخرى، لكن يظل التحكم في الكمية أمرًا ضروريًا للحفاظ على مستويات سكر الدم الصحية.

حماية البشرة من أشعة الشمس: تساهم الفلافانولات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة في تحسين تدفق الدم إلى البشرة وحمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. وقد وجدت مراجعات لدراسات سابقة أن تناولها يمكن أن يساعد في الوقاية من تأثيرات الأشعة الضارة.

تحسين المزاج: تُعرف الشوكولاتة الداكنة بقدرتها على إثارة مشاعر المتعة. ويوضح بيرت أن مركبات البوليفينول الموجودة فيها قد تساعد في خفض مستويات هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر. وقد أظهرت الأبحاث أن تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام يمكن أن يحسن الحالة المزاجية العامة.

خيار خالٍ من منتجات الألبان: بخلاف شوكولاتة الحليب، تُعدّ الشوكولاتة الداكنة خيارًا مناسبًا لمن يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان أو يتبعون نظامًا غذائيًا خاليًا منها. ومع ذلك، يجب دائمًا مراجعة قائمة المكونات للتأكد من عدم وجود أي آثار لمنتجات الألبان بسبب عمليات التصنيع.

المخاطر المحتملة للشوكولاتة الداكنة

رغم فوائدها، يجب الانتباه لبعض المخاطر المحتملة:

الكافيين: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكافيين، وإن كان بكمية أقل بكثير من القهوة. قد يفاقم الكافيين بعض الحالات مثل ارتجاع المريء.

الدهون المشبعة: تحتوي على كمية معتدلة من الدهون المشبعة، التي ترتبط بارتفاع الكوليسترول. لكن الخبراء يؤكدون أن فوائد الفلافانول للقلب غالبًا ما تفوق أضرار هذه الدهون.

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