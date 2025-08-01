وفاة نجل سيفن أولرايش بعد صراع مع المرض

أعلن سيفن أولرايش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، عن وفاة نجله "لين" عن عمر يناهز الـ6 سنوات، بعد معاناة مع المرض.

ونشر أولرايش بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيه: "بقلب يعتصره الحزن، نعلن وفاة ابننا لين قبل بضعة أسابيع، بعد صراع شاق مع المرض"، موضحا أن اتخاذ قرار مشاركة هذا الخبر المؤلم لم يكن سهلا، لكنه خطوة ضرورية للعائلة من أجل توضيح الأمر للمقربين والجمهور.

وأضاف حارس بايرن: "نحاول أنا وزوجتي وابنتنا استعادة توازننا والعودة إلى الحياة تدريجيا، ونعرب عن امتناننا العميق لعائلاتنا وأصدقائنا ونادي بايرن ميونخ على دعمهم الكبير ووقوفهم بجانبنا في هذه الفترة العصيبة، لقد كان لهذا الدعم أثر بالغ في نفوسنا".

واختتم أولرايش بيانه بمناشدة للجمهور ووسائل الإعلام بضرورة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت الصعب، والامتناع عن طرح أي أسئلة أو طلبات إضافية.

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