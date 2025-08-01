الجمعة 01 أغسطس 2025
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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بحي الجمرك

الإسكندرية
الإسكندرية

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتنظيم قوافل الخير لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف أحياء الإسكندرية.

وبناء على تكليفات المحافظ، نظمت الإدارة العامة لخدمة المواطنين اليوم، قافلة الخير لتوزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمنطقة رأس التين التابعة لحي الجمرك، وذلك وفقًا لآليات محددة لتحديد تلك الأسر المستحقة من خلال بحث حالتهم ميدانيًا، وتأتي تلك قوافل التي تنظمها محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

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ياتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتنظيم قوافل الخير لتوزيع المواد الغذائية على الأسرة الأولى بالرعاية في مختلف أحياء الإسكندرية، وبناء على تكليفات المحافظ.

 

وتأتي تلك قوافل التي تنظمها محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذه القوافل تأتي استمرارًا للجهود المتواصلة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الإسكندرية، وتعزيز التكافل الاجتماعي.

كما ثمن المحافظ الدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني في تأمين السلع الضرورية للمواطنين ودعمهم عبر المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

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الاسكندرية راس التين الجمرك الفريق أحمد خالد حسن

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