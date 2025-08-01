الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

مصرع شاب في حادث سير أعلى الطريق الدائري بالبساتين

الضحية، فيتو
الضحية، فيتو

لقي شاب فى العقد الثالث من عمره مصرعه في حادث سير أعلى الطريق الدائري بـ منطقة البساتين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث الطريق الدائري بالبساتين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “أسامة السيد رفعت” فى العقد الثالث من عمره، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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