وزير الخارجية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ في واشنطن

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية عقب الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ في واشنطن إن التصويت حق لكل مواطن مصري ويجب عليه ممارسة هذا الحق.

مناقشة الوضع الإنساني في غزة

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال وزير الخارجية: "حرصت خلال زيارتي لـ واشنطن على لقاء عدد من المسؤولين الأمريكيين ومناقشة الوضع الإنساني في غزة.. نقلت رسالة تقدير من الرئيس المصري لنظيره الأمريكي على سعيه لحل الأزمة الإنسانية في غزة".

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المصرية في البحرين

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استعرض خلال مؤتمر صحفي عقد بالهيئة، مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خارج وداخل مصر.

وأوضح أنه تم تجهيز مراكز الاقتراع داخل وخارج الجمهورية بلغ المقرات ١٣٦ مقرًّا بالخارج في ١١٧ دولة تم الانتهاء من معاينة المقرات بالداخل بعدد ٨٢٣٦ مقرًّا، مشيرًا إلى أن معظم المقرات في الدور الأرضي مجهزة بالسواتر والأدوات المكتبات.

وأشار إلى تجهيز لوحات إرشادات بالخارج لتوضيح آلية التصويت في الداخل والخارج بالإضافة للوحات الإشارات لذوي الإعاقة السمعية بالإضافة إلى كارت برايل موضح به كيفية التصويت لذوي الإعاقة البصرية وتم طباعة هذه الكروت وتوزيعها على اللجان.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم.

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