الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المصرية في البحرين

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المصرية في البحرين، يبدأ أبناء الجالية المصرية في العاصمة البحرينية “المنامة” الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ الجديد، في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

 

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المصرية في البحرين

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استعرض خلال مؤتمر صحفي عقد بالهيئة، مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خارج وداخل مصر.

وأوضح أنه تم تجهيز مراكز الاقتراع داخل وخارج الجمهورية بلغ المقرات ١٣٦ مقرًّا بالخارج في ١١٧ دولة تم الانتهاء من معاينة المقرات بالداخل بعدد ٨٢٣٦ مقرًّا، مشيرًا إلى أن معظم المقرات في الدور الأرضي مجهزة بالسواتر والأدوات المكتبات.

وأشار إلى تجهيز لوحات إرشادات بالخارج لتوضيح آلية التصويت في الداخل والخارج بالإضافة للوحات الإشارات لذوي الإعاقة السمعية بالإضافة إلى كارت برايل موضح به كيفية التصويت لذوي الإعاقة البصرية وتم طباعة هذه الكروت وتوزيعها على اللجان. 

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم.

 

انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج 

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

 

وتبدأ عملية الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.


وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الموعد ولم يدلوا بأصواتهم، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

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