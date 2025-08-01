الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

بيراميدز يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لانطلاق الدوري

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

 يستأنف فريق بيراميدز تدريباته بالدفاع الجوي اليوم الجمعة بعد انتهاء الراحة السلبية، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

بيراميدز يتدرب على فترتين

 ويستأنف بيراميدز تدريباته بداية من اليوم الأول من أغسطس الجاري على فترتين.

بيراميدز يخوض وديتين

 ويخوض فريق بيراميدز مباراتين وديتين بالقاهرة في ختام تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد، الأولى أمام  سيراميكا كليوباترا، غدا السبت، ثم يواجه أسوان في اليوم التالي 3 أغسطس، على أن تقام المباراتان باستاد الدفاع الجوي.

ومنح يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين بعد العودة من اسطنبول، عقب انتهاء معسكره الخارجي في تركيا مساء الثلاثاء.

 

قرعة الدوري المصري الممتاز

يذكر أن قرعة الدوري الممتاز أوقعت فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في بداية مشواره بالبطولة التي تنطلق يوم 8 أغسطس الجاري.

 

جدول مباريات بيراميدز في الدوري الممتاز 

 وأعلنت رابطة الأندية المحترفة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026  بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

الجولة 1: وادي دجلة × بيراميدز – ملعب السلام

الجولة 2: بيراميدز × الإسماعيلي – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 3: المصري × بيراميدز– ملعب برج العرب


الجولة 4: بيراميدز × مودرن سبورت – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 5: الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة

الجولة 6: بيراميدز (راحة – باي)

الجولة 7: بيراميدز × زد – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 8: كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز – ملعب الإسماعيلية

الجولة 9: بيراميدز × طلائع الجيش – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 10: بيراميدز × بتروجت – ملعب بتروسبورت

الجولة 11: بيراميدز × فاركو – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 12: إنبي × بيراميدز – ملعب بتروسبورت

الجولة 13: بيراميدز× الاتحاد السكندري – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 14: بيراميدز × المقاولون العرب – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 15: البنك الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة

الجولة 16: بيراميدز× الجونة – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 17: سموحة × بيراميدز - ملعب برج العرب

الجولة 18: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 19: غزل المحلة × بيراميدز – ملعب غزل المحلة

الجولة 20: بيراميدز × الزمالك – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 21: حرس الحدود × بيراميدز– ملعب المكس

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بيراميدز فريق بيراميدز يورتشيتش الموسم الجديد الدوري الممتاز

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