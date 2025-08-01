رحيل أمين صندوق نقابة المحامين بالشرقية

نعى عادل عفيفي، نقيب المحامين بمحافظة الشرقية،عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبدالله مسعد، أمين صندوق نقابة المحامين بالشرقية، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وكتب النقيب في منشوره:

"ببالغ الحزن والأسى أنعي أخي وصديقي العزيز، الأستاذ عبدالله مسعد، المحامي وأمين صندوق نقابة المحامين بالشرقية، الرجل الجريء، والزميل الوفي، الذي فقدناه اليوم بعد صراع مؤلم مع المرض. فقدت النقابة اليوم أحد رجالها المخلصين الذين لا يعوضون."

ودعا عفيفي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أسرته وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

الراحل من الرموز النقابية المعروفة بمحافظة الشرقية

ويُعد الراحل من الرموز النقابية المعروفة بمحافظة الشرقية، لما اتسم به من إخلاص وتفانٍ في العمل، وسيرة مهنية مشرفة بين جموع المحامين.

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