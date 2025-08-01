الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، غلق باب تصويت اليوم الأول في سفارة مصر بأستراليا

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ

 أغلقت سفارة مصر في أستراليا، باب التصويت أمام الناخبين فى أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ في تمام التاسعة مساء بتوقيتها المحلي.

الجالية المصرية بعمان تنظم ندوات لتشجيع المصريين على المشاركة في الانتخابات 

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، نظمت الجالية المصرية بسلطنة عمان ندوات ومؤتمرات بالنادى الاجتماعي للجالية، وذلك من أجل حشد الناخبين المصريين بسلطنة عمان للنزول لصندوق الانتخابات؛ لانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ 2025.

 

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 

 من جانبه قال المهندس خالد الشال نائب رئيس اتحاد الجالية المصرية بسلطنة عمان ومنسق اتحاد شباب المصريين في الخارج ومنسق مؤتمر أنزل شارك صوتك أمانة، إن هناك وعيا كبيرا من الجالية المصرية بسلطنة عمان فى المشاركة في أي استحقاق دستوري ووطني يهم الدولة المصرية.

 

 وأشار إلى أن الجالية المصرية بسلطنة عمان بالتنسيق مع السفارة المصرية تعقد ندوات ومؤتمرات من أجل توعية المصريين هنا من أبناء الجالية وحشدهم للمشاركة وسط تسهيلات كبيرة من كافة المستويات هنا من الأشقاء بسلطنة عمان، كى يقدم كل واحد فيهم دورة الوطنى وهو أقل شيء نقدمه لوطننا الغالي الدولة المصرية.

 

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج 

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم.

 

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج  الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي..

 

 

وتبدأ عملية  الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على أن يتخللها ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

 

 وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الموعد ولم يدلوا بأصواتهم، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم. 

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أستراليا انتخابات مجلس الشيوخ سفارة مصر بأستراليا

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