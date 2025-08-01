البعثة الدولية للعربية لحقوق الإنسان تتابع انتخابات الشيوخ في 7 محافظات

بدأ فريق متابعي الاستحقاقات الدستورية في مصر ٢٠٢٥ صباح اليوم الجمعة، استعدادا لمتابعة جولة التصويت الأساسية في انتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، والتي ستجري يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

البعثة الدولية بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

من المتوقع أن يتجمع بالقاهرة يوم الأحد المقبل ٣٢ عضوا من بين ٥٥ عضوا بالبعثة مرخص لهم بالمتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات مجلس الشيوخ

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة، إن متابعي البعثة الدولية للمنظمة سيقومون بمتابعة وقائع التصويت في عينة مختارة تشمل محافظات إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، وإقليم وسط الدلتا.

وأسست المنظمة غرفة عمليات لمتابعة تحركات الفرق، وتلقي المعلومات، وتلقي الشكاوى والتدخل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وإصدار البيانات اللازمة.



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