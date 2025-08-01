الجمعة 01 أغسطس 2025
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محافظات

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد فى العطلة الأسبوعية

الاسكندريه
الاسكندريه

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة إقبالًا كثيفًا في العطلة الأسبوعية، حيث توافد المواطنون للاستمتاع بالأجواء المعتدلة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية نسب إشغال الشواطئ، حيث سجلت شواطئ القطاع الشرقي نسبة إشغال 100٪ “كاملة العدد”، وكانت الراية صفراء مع بحرٍ هادئ، أما شواطئ القطاع الغربي، فقد رفع  الراية الحمراء  مع حالة بحر غير مستقرة. 

وانتشر مفتشو الإدارة على امتداد الشواطئ في القطاعين الشرقي والغربي، وخلال جولتهم الميدانية، قاموا بسؤال الرواد عن قيمة تذاكر الدخول والتأكد من مطابقة عدد الرواد لعدد التذاكر الصادرة، وذلك لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات، مثل دفع الإكراميات.

كما تم التأكد من مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس ومتابعة نظافتها بشكل دوري، كذلك راقب المفتشون توفر المسعفين، وعمال الإنقاذ، وعمال الأبراج، إضافةً إلى التزام الرواد باستخدام البدالات المزودة بسترات النجاة حفاظًا على سلامتهم.

وناشدت الإدارة المواطنين بالمشاركة في الحفاظ على نظافة الشواطئ من خلال إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك.

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للسياحة والمصايف الشواطئ الاسكندرية

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