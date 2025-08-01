أهلي جدة يفوز على إلتشي الإسباني بهدفين وديا

فاز أهلي جدة السعودي، على إلتشي الإسباني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت وديا في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وأحرز هدفي أهلي جدة فراس البريكان، وإيفان توني.

تشكيل أهلي جدة أمام إلتشي

أهلي جدة يخوض المواجهة الودية الخامسة استعدادًا للموسم الجديد

الأهلي لم يحقق سوى فوزًا وحيدًا خلال الـ4 مواجهات الماضية، كان ضد تيرول، بخلاف فوزه اليوم، بينما تلقى الراقي هزيمة أمام كومو وتعادل في مباراتين أمام هيلموند وسيلتيك قبل أن يخسر بركلات الترجيح.



ومن المقرر أن يفتتح أهلي جدة مبارياته الرسمية في الموسم الجديد من بوابة بطولة السوبر السعودي 2025، حيث يصطدم بنظيره القادسية في دور نصف النهائي يوم 20 أغسطس الجاري.

ويتواجد الأهلي السعودي في المسابقة بدلًا من الهلال السعودي الذي قرر الاعتذار عن البطولة لإراحة لاعبيه بعد بطولة كأس العالم للأندية، وإقامة معسكر خارجي في دولة ألمانيا.

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