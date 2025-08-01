فتح باب التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بسفارة مصر في بوركينا فاسو

فتحت سفارة مصر أبوابها، في بوركينافاسو، في التاسعة صباحًا بتوقيتها المحلي أمام الجالية المصرية؛ للمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في أول أيام التصويت، والتي تستمر على مدار يومي 1 و2 أغسطس؛ حيث تبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر، وللمدة التى تحددها اللجنة العليا.

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في المغرب

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، انطلقت بمقر السفارة المصرية بالعاصمة المغربية الرباط، في التاسعة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لمدينة الرباط، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج، التي تستمر حتى التاسعة مساءً، وذلك ضمن الجولة الأولى من التصويت الذي يستمر ليومين.

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025

وكانت السفارة المصرية بالعاصمة المغربية الرباط قد أنهت الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإجراء عملية التصويت بسهولة ويسر.

ويجري التصويت في 137 مقرًا انتخابيًا تابعًا للسفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في 121 دولة، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات التي حددت مسبقًا مواقع اللجان ومواعيد التصويت بدقة. وتجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 25 و26 أغسطس الجاري.

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