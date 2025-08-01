المصري يختتم معسكره في تونس بمران صباحي

يختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري معسكره الحالي بمدينة سوسة التونسية بمران صباحي اليوم قبل العودة إلى القاهرة.

معسكر المصري في تونس

وبدأ فريق المصري البورسعيدي معسكره المغلق بمدينة سوسة الساحلية خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس الحالي ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

المصري يفوز على هلال مساكن بثلاثية نظيفة في ختام معسكره المغلق بتونس

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق هلال مساكن - أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري التونسي - بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء امس الخميس على ملعب القنطاوي بمدينة سوسة في ختام مباريات المصري بمعسكره المغلق بتونس والذي يُختتم صباح غدا الجمعة بعدما استمر لنحو أسبوعين.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف سجله عمر الساعي في الدقيقة الخامسة عشر.

وفي الشوط الثاني يضيف عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في الدقيقة الثالثة والثلاثين، قبل أن يختتم خالد صبحي أهداف المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بثلاثية نظيفة.

تشكيل المصري خلال الشوط الأول : عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد، خالد صبحي، أحمد أيمن منصور، حسن علي لخط الظهر، مصطفى أبو الخير، عمر الساعي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كريم بامبو.

تشكيل المصري خلال الشوط الثاني: محمد شحاته لحراسة المرمى، أحمد عيد، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي لخط الظهر، محمد مخلوف، أحمد عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، زياد فرج ، حسام حسن، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

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