الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل قضية فساد التموين إلى 30 سبتمبر للتقدم بإفادات سداد 10 ملايين جنيه

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

يتقدم 18 متهما في قضية فساد وزارة التموين، والمتهمون بالاستيلاء علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه بإفادات تفيد بدفعهم المبالغ التي استولوا عليها إلى وزارة المالية وتصالحهم إلى محكمة جنايات القاهرة في جلسة 30 سبتمبر المقبل تمهيدا لاستبعادهم من القضية. 

وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فساد وزارة التموين قضية فساد وزارة التموين وزارة التموين رشوة التموين

مواد متعلقة

اليوم، محاكمة صاحب شركة سيارات وآخرين في رشوة مهندس حي بمدينة نصر

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

مفاجأة بشأن ضحية حفل محمد رمضان

تنبيه هام من مكتب تنسيق الجامعات للطلاب المتخلفين عن المرحلة الأولى

أخبار مصر: وفاة ومصابون في حفل محمد رمضان بالساحل، صدمة عن سعر البنزين بالزيادة القادمة، ارتفاع أسعار كوكاكولا وشويبس

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أستاذ قانون دستوري يكشف موعد تحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

136 لجنة حول العالم لتصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

تفسير حلم التصوير في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 1 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads