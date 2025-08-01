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أخبار مصر

وزير النقل يجري جولة تفقدية للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة/ العلمين"

وزير النقل
وزير النقل
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 أجرى الفريق مهندس/  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية هامة  لمتابعة تنفيذ مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/العلمين/ومطروح، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة /الإسكندرية، والذى يتكون من (ميناء السخنة – الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد " الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" – ميناء الإسكندرية الكبير).

حيث تفقد الوزير مواقع العمل في المسافة من محطة مطروح وحتى محطة الإسكندرية مرورا بمحطات (رأس الحكمة والضبعة وسيدي عبد.الرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب واستاد الجيش (كينج مريوط )  والإسكندرية، وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وتشطيب تلك المحطات التي  ستساهم في تنشيط ودعم النشاط السياحي، حيث تقع هذه المحطات فى مسار القطار السريع على الطريق الساحلى الدولى، كما تقع  وسط هذه المدن، لكى تخدم القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها.

 ويمثل مرور القطار السريع بها حافزا إيجابيا للإقبال عليها سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى أيدى عاملة ووسيلة انتقال  آمنة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وحيث اطلع الوزير على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.


وأكد على تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن تعبر  المحطات عن المظهر الحضاري لهذا المشروع العملاق.

كما تم متابعة التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء ورشة الصيانة الخفيفة بمرسى مطروح المقامة على مساحة ٢٥٦ ألف متر مسطح، والتي يتم فيها إجراء العمرات الخفيفة للقطارات، وكذلك متابعة التقدم في  معدلات  تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية في هذه المسافة، وهي من كباري وانفاق وتم الاطلاع على الموقف التنفيذي لباقى الأعمال الصناعية بالمشروع.

واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  على قطاعات المسار التي تم وجاري تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب)، لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، حيث تم تسليم 387 كم في قطاعات متنوعة  لسيمنز من اجمالي 660 كم، وجاري تسليم باقي القطاعات تباعًاٍ وكذلك معدل توريد القطارات حيث تم وصول القطار الإقليمى الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر  ومخطط وصول أول قطار  فيلارو سريع إلى مصر  خلال شهر سبتمبر 2025.


وأثناء تفقد الوزير للمسار أوقفه أهالى وأطفال قرية سيدى عبدالرحمن للترحيب به وطلب إنشاء كوبرى فى المنطقة لتأمين عبورهم لمسار القطار، وعلى الفور استجاب الوزير  لطلبهم ووجه بإنشاء كوبرى رغم وجود كوبرى آخر على بعد ٧ كم، كما طلب الأهالي والأطفال التقاط صورة تذكارية مع الوزير واستجاب على الفور وداعب الأطفال وأوصاهم بعدم قذف القطار بالحجارة.

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استاد الجيش الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الصناعة والنقل الطريق الساحلي الدولي العاشر من رمضان بلبيس

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