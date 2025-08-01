الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

عايز يأمن نفسه، ترامب يقترح إلغاء إجازات أعضاء مجلس الشيوخ هذا الصيف

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  على أعضاء مجلس الشيوخ، البقاء بدون إجازتهم السنوية في أغسطس، ومواصلة العمل التشريعي.

وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية: "يجب أن يستمر أعضاء مجلس الشيوخ في عقد اجتماعاتهم دون أخذ إجازات، حتى تتم المصادقة على جميع التعيينات في المناصب القيادية في الدولة".

وخلال يوليو الماضي، حدد مجلس الشيوخ جلسات استماع بشأن ترشيحات مختلفة، بما في ذلك المناصب العسكرية ووزارتا الخزانة والخارجية ووزارات أخرى.

ويدخل الكونجرس الأمريكي في عطلة في أغسطس من كل عام. وحسب الدستور، يصادق مجلس الشيوخ على تعيينات الرئيس.


وخلال الإدارة السابقة، لم يخضع مئات من مسؤولي وزارة الدفاع للإجراءات اللازمة، وكانوا يشغلون مناصب كقائمين بالأعمال، مما حدّ من صلاحياتهم بشكل كبير.

وأضاف ترامب: "أيها الجمهوريون، من أجل صحة وأمن الولايات المتحدة، واصلوا القيام بعملكم، وأكدوا جميع الترشيحات. لا يمكن تركهم ينتظرون" وفق تعبيره.

وفي يوليو الماضي، اقترح ترامب على زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون إلغاء إجازات أعضاء المجلس المقررة في أغسطس.
 

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