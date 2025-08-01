عرض مغر لأشرف داري للرحيل عن الأهلي وهذا موقف الأحمر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن وجود اهتمام من ناديي الشباب السعودي والوكرة القطري من أجل ضم المغربي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال عبد الجواد في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون» عبر قناة «أون سبورتس: «الشباب والوكرة لديهما اهتمام بضم أشرف داري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًّا، وتواصلوا مع الأهلي للحصول على خدمات المدافع المغربي في الفترة المقبلة».

وعن موقف الأهلي من رحيل لاعبه المغربي، قال: الأهلي طلب 2.4 مليون دولار للاستغناء عن خدمات المدافع وينتظر العروض المالية من الناديين، والمفاوضات مستمرة، والأهلي منفتح على العروض، وكذلك اللاعب نفسه الذي يرغب في خوض التجربة.

وأضاف: أن هناك قبولًا لدى النادي الأهلي بأنه سيجد متنفس بوجود عدد الأجانب الموجودين بالإضافة لمتنفس آخر في وجود بديل في مركز قلب الدفاع، وهو ما سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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