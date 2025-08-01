الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

قائمة الهلال السعودي لمعسكر ألمانيا

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

الهلال السعودي، أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، القائمة التي تستعد لخوض المعسكر الخارجي في ألمانيا.

ويبدأ الهلال معسكره الخارجي في ألمانيا، الجمعة، حيث يخوض فيه مباراتين وديتين، قبل بداية منافسات الموسم الجديد 2025-2026.


وشهدت القائمة وجود المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، رغم الأنباء التي تربطه بالرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، وكذلك عبد الله رديف الذي يقترب هو الآخر من الرحيل.


وضمت القائمة الوافدين الجدد علي لاجامي وثيو هيرنانديز، فيما غاب عبد الكريم دارسي بسبب استمرار عقده مع أهلي جدة حتى الوقت الراهن.

وكان الغياب الأبرز صانع الألعاب السعودي مصعب الجوير، في ظل اقترابه من الانتقال إلى صفوف القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراتين وديتين خلال معسكره بألمانيا، ضد بالينجن الألماني يوم 6 أغسطس،  وآراو السويسري يوم 10 من الشهر نفسه.

 

قائمة الهلال السعودي بمعسكر ألمانيا

وجاءت قائمة الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - أحمد أبو راسين - محمد اليامي.

الدفاع: جواو كانسيلو - حمد اليامي - كاليدو كوليبالي - خليفة الدوسري - علي البليهي - حسان تمبكتي - علي لاجامي - ثيو هيرنانديز - رينان لودي - متعب الحربي.

الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ناصر الدوسري - محمد كنو - عبد الإله المالكي - عبد الله الزيد.

الهجوم: محمد القحطاني - سالم الدوسري - كايو سيزار - مالكوم - عبد الله رديف - عبد الله الحمدان - ألكسندر ميتروفيتش - ماركوس ليوناردو.

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الهلال السعودي الصربي ألكسندر ميتروفيتش ألكسندر ميتروفيتش ثيو هيرنانديز عبد الله الحمدان مصعب الجوير

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