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ثقافة وفنون

ميمي جمال: زوجي حسن مصطفى اشتغل وعمره كبير وما اتكرمش في حياته

ميمي جمال وزوجها
ميمي جمال وزوجها حسن مصطفى، فيتو

قالت الفنانة ميمي جمال، إن تكريم المهرجان القومي للمسرح قيمة كبيرة لها وتشعر بأن تكريم الفنان بمنزلة صفحة بيضاء كبيرة لتاريخ الفنان ويتم الكتابة فيها، مضيفة: "تاريخ الفنان صفحة بيضاء كبيرة بيتكتب فيها أعمال والتكريم هو كلمة صح وشكر في الآخر".

 

ميمي جمال: محتاجين نتكرم علطول

وأضافت ميمي جمال، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الفنان يتعب كثيرًا ويحتاج إلى التكريم لاستكمال مشواره.

وتابعت: "محتاجة على طول يكون في تكريم وحب المشاهد جميل لكن تكريم الدولة حاجة تانية من وجهة نظري"، لافتة إلى أنها حتى الآن حينما تدخل المسرح تشعر بارتباك لتفكيرها في استقبال الجمهور.

 

تكريم حسن مصطفى

وكشفت ميمي مصطفى، عن أنها كانت تنوي إهداء جائزة تكريمها إلى زوجها الراحل حسن مصطفى، قائلة: "كنت محضرة أني أهدي تكريمي لزوجي حسن مصطفى لكن لما دخلت مخي وقف وزوجي حسن مصطفى اشتغل وعمره كبير وما اتكرمش في حياته".

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