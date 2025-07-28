ميمي جمال: تعلمت الكثير من المسرح الحر وصنعت مسيرتي بيدي (فيديو)

عبرت الفنانة الكبيرة ميمي جمال عن سعادتها بتكريمها خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثامنة عشرة هذا العام، مؤكدة أن كل ما مرت به خلال مسيرتها من تجارب سواء ناجحة أو غير موفقة كان له أثر في تشكيل شخصيتها الفنية.

ندوة تكريم ميمي جمال

جاء ذلك خلال ندوة تكريمها التي أقيمت اليوم الاثنين ضمن برنامج المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا.

وأضافت ميمي جمال أنها لم تلتحق بمعهد التمثيل في بداياتها، لكن في تلك الفترة كان المسرح الحر يضم كبار الأساتذة، متابعة: "قلت لنفسي إن التحاقي بهذا المسرح سيمنحني فرصة التعلم منهم والوقوف أمام الجمهور.. وفعلًا تعلمت كثيرًا من هذه التجربة".

ثلاثة أفلام في مرحلة الطفولة

وأردفت ميمي جمال قائلة: "في طفولتي قدمتُ ثلاثة أفلام ثم وصلت إلى مرحلة عُمرية لم أكن فيها طفلة ولا شابة فقررت أن أتوقف مؤقتًا وأُكمل دراستي. وبعدها حين كان المخرج عز الدين ذو الفقار يحضّر لفيلم جديد ذهبت إليه وقلت له أنا اشتغلت مع حضرتك وأنا طفلة، ونفسي أشتغل معاك تاني، وكانت العودة".

واختتمت قائلة: "اليوم عندما أقول إنني أستحق هذا التكريم، فذلك لأنني بنيت هذه المسيرة بيدي، وثقت في نفسي، وقدّمت أعمالًا تستحق أن يربّت أحدهم على كتفي ويقول لي شكرًا".

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