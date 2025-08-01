الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

موعد عودة مروان عطية للمشاركة في المباريات

مروان عطية، فيتو
مروان عطية، فيتو

كشفت قناة النادي الأهلي النقاب عن موعد عودة مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق الأحمر، للمشاركة في مباريات فريقه الرسمية من جديد.

وبدأ مروان عطية خلال الأيام القليلة الماضية، برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الفتاق، التي خضع لعملية جراحية بسببها وغاب عن المرحلة الأولى ومعسكر تونس، ويحاول اللحاق بالمرحلة الثانية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكدت قناة النادي الأهلي أنه من المقرر خضوع مروان عطية لاختبار طبي جديد من أجل تحديد فترة التأهيل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاض 3 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد، وعقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية، إذ فاز على البنزرتي والملعب التونسي وإنبي، وتنتظره مباراتان أخريان أمام بتروجت والمنتخب الوطني للشباب.

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