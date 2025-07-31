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حوادث

إصابة عامل بـ 25 غرزة في الوجه بمشاجرة بعين شمس

إصابة عامل بـ 25
إصابة عامل بـ 25 غزة في الوجه بمشاجرة بعين شمس

أصيب بائع طرح بجرح قطعى فى الوجه تطلب إجراء 25 غرزة فى مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص أثناء معاتبة أحدهم بعدم بيعه المخدرات فى ميدان النعام بمنطقة عين شمس، ويكثف رجال المباحث لضبط المتهمين.

 

مشاجرة بعين شمس 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وإصابة أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين إصابة بائع طرح بجرح قطعي فى الوجه تطلب إجراء 25 غرزة فى المستشفي لتلقى العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المتهمين.


وبإجراء التحريات تبين أثناء قيام عاطل ببيع المخدرات بميدان النعام بمنطقة عين شمس، طلب المجنى عليه من المتهم عدم بيع المخدرات فى الميدان، فتركه المتهم، وبعد فترة عاد ومعه أصدقائه وأقاموا بالتعد على المجني عليه مما أسفر عن إصابته.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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