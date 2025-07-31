الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

فرنسا تنتقد ألية توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية في غزة

وزير الخارجية الفرنسي،
وزير الخارجية الفرنسي، فيتو

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الخميس، إن منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية.

وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية
 

  وأضاف وزير الخارجية الفرنسي،  خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن  منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في إراقة الدماء ويجب أن تتوقف، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".


وتابع: "أود أن أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية الذي تسبب في إراقة الدماء في مراكز التوزيع في غزة فضيحة وأمر مخز ويجب أن يتوقف".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من قتلى المساعدات بلغ 91 قتيلا وأكثر من 666 إصابة، ليرتفع إجمالي قتلى لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1330 قتيلا وأكثر من 8818 إصابة.

 

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غزة وزير الخارجية الفرنسي مؤسسة غزة الإنسانية إسرائيل

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