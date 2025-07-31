الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

مسئول أممي: 1300 شخص استشهدوا في مواقع توزيع المساعدات بغزة

ضحايا غزة
ضحايا غزة

قال مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين أجيت سونجاي، اليوم الخميس: إن آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية غير فعالة.
 

وأضاف مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن 1300 شخص استشهدوا في مواقع توزيع المساعدات وعدد الشاحنات قليل جدا ولا يلبي الاحتياجات.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 51 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 23 من طالبي المساعدات.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

 وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدا و145,870 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي

وكانت أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فجر الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مناطق عدة فى قطاع غزة.

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فلسطين الأمم المتحدة غزة

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